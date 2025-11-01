Маркетплейсы выразили готовность работать с банками после критики Набиуллиной

Фото: 123RF.com/orathaimukky

Маркетплейсы выразили готовность добровольно сотрудничать с банками без вмешательства государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на директора по связям с госорганами объединенной компании Wildberries&Russ Евгения Этина и главу направления по взаимодействию с госорганами Ozon Александра Васильева.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина ранее назвала несправедливой формой конкуренции скидки, которые маркетплейсы предоставляют при оплате товаров картами своих банков. Она подчеркнула, что банки, продающие финансовые услуги на платформе, не могут дать возможность платить картами другого банка и указать другую цену, в отличие от маркетплейсов.

Аналогичного мнения придерживается и вице-президент Сбербанка Анна Попова, которая, выступая от имени банковского сообщества, призвала законодательно ограничить такие скидки.

"Это неправильно, когда цена платформы дифференцируется в зависимости от того, каким банком ты платишь. Это грубое вмешательство, грубое нарушение конкуренции со стороны платежных средств", – указала она.

В ответ Этин заявил о готовности Wildberries к диалогу, но подчеркнул, что регулирование должно коснуться не только маркетплейсов. По его мнению, необходимо обеспечить равные условия для всех участников рынка, включая банки и мобильные операторы.

"Каждая группа имеет возможность дать особые условия, и совершенно непонятно, почему такая же группа, имеющая начало в виде маркетплейса, должна быть лишена (такой. – Прим. ред.) возможности <...> для продвижения своих продуктов, в том числе и финансовых", – высказался он.

В свою очередь, Васильев отметил, что Ozon расширит свою программу лояльности, распространив зеленые ценники на покупки, оплачиваемые картами не только банка маркетплейса, но и других финансовых учреждений, готовых предоставить скидки на интернет-площадке. Как заявил директор по маркетингу и монетизации платформы Олег Дорожка, компания уже ведет переговоры с четырьмя банками и надеется на скорое увеличение числа партнеров.

Вместе с тем представитель пресс-службы Wildberries&Russ напомнил, что предоставление преимуществ клиентам в рамках одной группы компаний является общепринятой практикой на мировом рынке, и предупредил, что ограничение для одних участников рынка чревато нарушением конкуренции.

По его словам, компания не ограничивает финансовые организации в предоставлении скидок своим клиентам за покупки на платформе.

"При нормальной конкуренции в развитой экономике вопрос совместных программ с банками должен лежать в плоскости коммерческих соглашений между двумя организациями, и мы против попыток решать его с помощью регуляторных ограничений и специальных законов", – отметил представитель интернет-площадки.

Программа зеленых ценников для карт сторонних банков также продвигается "Яндекс Маркетом", однако на данный момент она действует только для владельцев карт Альфа-Банка. Пресс-служба этого маркетплейса отказалась комментировать планы по расширению списка партнеров.

Ранее ФАС сообщила о необходимости пересмотреть некоторые новые правила Wildberries и Ozon из-за ущемления интересов продавцов и клиентов, а также навязывания бизнесменам невыгодных условий работы на площадках. Эксперты считают, что нововведения нужно дополнительно проработать.

До этого Wildberries опроверг информацию о платной доставке. В компании уточнили, что дополнительные скрытые платежи не вводились.