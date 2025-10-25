Форма поиска по сайту

Новости

25 октября, 09:51

Безопасность
МВД: мошенники оформляют микрозаймы с помощью похищенных кодов с маркетплейсов

МВД России раскрыло новую схему мошенничества с маркетплейсами

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Министерство внутренних дел России рассказало про новую схему мошенничества, связанную с маркетплейсами. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

Как заявили в министерстве, мошенники под предлогом трудоустройства на маркетплейсах убеждают соискателей передать им код из СМС. После этого, располагая личными данными человека, злоумышленники от лица своих жертв оформляют микрозаймы.

В ведомстве указали, что данная схема является одной из самых распространенных среди мошенников.

Кроме того, аферисты стали рассылать письма на электронную почту, в которых присутствует фишинговая ссылка якобы для получения приза за активность на маркетплейсе.

Для автоматической установки вредоносного программного обеспечения (ПО) человеку достаточно кликнуть по этой ссылке. В результате аферисты могут получить удаленный доступ к компьютеру или телефону.

В России мошенники начали массово взламывать аккаунты блогеров

безопасность

