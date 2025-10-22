МВД: человека от бота отличают ошибки и эмоциональность

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В отличие от бота, живой человек в Сети несовершенен, он может ошибаться или писать эмоционально. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В ведомстве обратили внимание, что боты в переписке всегда имеют четкий ответ, комментируют в любое время суток и пишут почти одинаково, без эмоций, в одном ритме. Кроме того, с ними нельзя обсудить личную жизнь, они "пустые".

"Спросите про личный опыт – получите сухой шаблон или тишину", – пояснили в МВД.

Боты чаще всего используются мошенниками для накрутки отзывов на фейковых сайтах и под несуществующими товарами, отметили правоохранители. Также их могут использовать маркетологи для имитации популярности некоторых брендов, чтобы привлечь потенциальных покупателей. Политтехнологи же превращают комментарии ботов в инструмент для управления общественным мнением.

Ранее в МВД рассказали, что дети часто становятся жертвами мошенников в интернете, так как родители не учат их цифровой гигиене. Взрослые пренебрегают некоторыми мерами безопасности: не устанавливают родительский контроль, не ограничивают доступ детей к банковским картам и сохраняют пароли для приложений.

Кроме того, родители неправы, когда начинают ругать ребенка вместо того, чтобы рассказать о способах защиты в Сети.

