Новости

Новости

02:31

Безопасность

Мошенники начали использовать тему отопления для обмана россиян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Телефонные мошенники начали использовать тему отопления для обмана россиян, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, злоумышленники связываются со своими жертвами и представляются сотрудниками тепловой организации. Войдя в доверие, они предлагают заключить договор на поставку тепловой энергии, чем выманивают из ничего не подозревающих людей их персональные данные.

Специалисты предупреждают, что, имея личные сведения о человеке, мошенники могут получить доступ к его кредитной истории, информации о работе, а также к аккаунту на "Госуслугах".

Ранее в МВД РФ рассказали о мошеннической схеме с подставными свиданиями. По данным ведомства, людям предлагают сидеть на сайтах знакомств, приглашать мужчин на встречи и получать 10% от суммы счета за приведенного клиента.

"Московский патруль": кибермошенники похитили у жителя столицы 450 млн руб

безопасность

