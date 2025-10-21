Фото: 123RF.com/yekophotostudio

В России создана база цифровых следов кибермошенников, которая помогает быстро блокировать их действия. Об этом сообщил генпрокурор РФ Александр Гуцан на 35-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран СНГ.

По его словам, регулярным пополнением банка данных занимаются сотрудники Генеральной прокуратуры, Росфинмониторинга, МВД РФ и Центробанка. На сегодняшний день архив включает свыше 6 миллионов телефонных номеров, банковских реквизитов и интернет-ресурсов.

В своем докладе о российском опыте борьбы с киберпреступностью Гуцан также добавил, что к настоящему моменту российские правоохранители конфисковали более 2 тысяч сим-боксов, используемых для совершения до 20 миллионов мошеннических звонков в сутки.

В конце августа Минцифры РФ разработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. В частности, доступ к аккаунту на "Госуслугах" в случае его блокировки из-за действий мошенников теперь можно будет вернуть с помощью биометрических данных, через приложение или сайт банка, национальный мессенджер или МФЦ.

Вместе с тем до 1 марта 2026 года ведомство планирует создать на ГосТехе антифрод-платформу для эффективного взаимодействия госорганов, банков, операторов связи, владельцев соцсетей и провайдеров хостинга.

Платформа сможет взаимодействовать с ЕСИА, АСОИ ФинЦЕРТ, системами Роскомнадзора и другими ресурсами. Основные ее функции будут заключаться в сборе статистики о кибермошенничестве, автоматическом обмене сигналами о подозрительных действиях, сохранении данных о нарушителях и блокировке фишинговых сайтов.

