Платформа по борьбе с кибермошенниками будет введена на ГосТехе до 1 марта 2026 года

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Антифрод-платформа для эффективного взаимодействия госорганов, Генпрокуратуры, СК РФ, МВД России, банков, операторов связи, владельцев соцсетей и провайдеров хостинга будет введена в эксплуатацию на ГосТехе до 1 марта 2026 года. Об этом рассказала пресс-служба министерства цифрового развития России, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что данная платформа будет создана в рамках принятого в апреле закона о борьбе с кибермошенничеством. Оператором информационной системы станет Минцифры России. В частности, министерству нужно будет разработать и ввести в эксплуатацию ресурс, а также подключить пользователей и обеспечить техническую поддержку.

Антифрод-платформа сможет взаимодействовать с Единой системой идентификации и аутентификации (ЕСИА), с автоматизированной системой обработки инцидентов (АСОИ ФинЦЕРТ), системами Роскомнадзора, реестром запрещенных сайтов и доменов, а также с иными ресурсами.

В первую очередь, данная платформа должна будет собирать сведения и статистику о кибермошенничестве, а также осуществлять автоматический обмен сигналами о подозрительных действиях между участниками системы.

Кроме того, ресурс позволит сохранить данные о нарушителях и используемых ими абонентских номерах. Помимо этого, сервис сможет фиксировать и учитывать фишинговые сайты, а также блокировать опасные интернет-ресурсы.

Доступ к информации антифрод-платформы пользователи смогут получить лишь в пределах их деятельности через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

В министерстве объяснили, что платформа поможет усилить безопасность пользователей в Сети и защитить их от мошеннических действий.

Ранее Минцифры России разработало второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. В частности, доступ к аккаунту на "Госуслугах" в случае его блокировки из-за действий мошенников можно будет вернуть с помощью биометрических данных, через приложение или сайт банка, национальный мессенджер или МФЦ.

Кроме того, на "Госуслугах" будет создана единая платформа согласий, позволяющая пользователям просматривать все ранее предоставленные разрешения на обработку персональных данных. Также Минцифры планирует улучшить взаимодействие между банками и операторами связи через автоматизированную систему обмена данными в рамках ГИС "Антифрод".

