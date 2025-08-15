Свыше 142 тыс преступлений через мессенджеры зафиксировано в РФ

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Свыше 142 тысяч преступлений через мессенджеры зафиксировано в России за 6 месяцев 2025 года, передает пресс-служба МВД РФ.

По данным ведомства, мессенджеры стали основным методом совершения преступления, включая дистанционные хищения. На фоне такой статистики правоохранители рекомендовали соблюдать осторожность при использовании приложений для обмена сообщениями.

"Мессенджеры активно применяются мошенниками для отправки сообщений и звонков, в том числе по видеосвязи. Украинские call-центры предпочитают этот способ связи, так как, в отличие от обычных телефонных звонков, интернет-подключения сложнее отследить и заблокировать", – подчеркнули в пресс-службе.

Там также добавили, что подобные платформы являются одним из средств вербовки граждан России спецслужбами Украины для совершения преступлений.

По словам депутата Госдумы Антона Немкина, с начала текущего года в РФ было зарегистрировано более 52 тысяч преступлений, совершенных через мессенджеры WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) и Telegram. При этом общий ущерб от дистанционного мошенничества превысил 106 миллиардов рублей.

Роскомнадзор 13 августа частично ограничил звонки в указанных мессенджерах. Причиной такого решения было названо противодействие преступникам.

В ответ на это в пресс-службе Telegram подчеркнули, что в приложении борются с неправомерным использованием платформы.

Тем временем в WhatsApp отметили, что мессенджер конфиденциален и по умолчанию защищен сквозным шифрованием. В компании также добавили, что противостоят попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение.