WhatsApp прокомментировал решение РКН ограничить звонки в мессенджере

Фото: depositphotos/rafapress

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) конфиденциален и по умолчанию защищен сквозным шифрованием, написала компания в соцсети Х.

Таким образом, WhatsApp ответил на решение Роскомнадзора ограничить звонки в мессенджере. В компании также заявили, что противостоят попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение.

"Именно поэтому российские власти пытаются блокировать WhatsApp болee чем для 100 миллионов наших пользователей в стране. Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для людей по всему миру, включая Россию", – сказано в сообщении.

Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp 13 августа, причиной было названо противодействие преступникам. Согласно данным правоохранителей, сервисы стали основными платформами для мошенничества, а их владельцы игнорировали требования российских законов.

В пресс-службе Telegram уже заявили, что в приложении борются с неправомерным использованием платформы. Модераторы используют специальные инструменты ИИ, отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы, чтобы ежедневно удалять миллионы вредоносных сообщений.

