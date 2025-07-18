Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 12:48

Технологии
Главная / Новости /

Песков: WhatsApp обязан выполнять законы России

Песков прокомментировал возможный запрет мессенджера WhatsApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) обязан выполнять законы РФ, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"WhatsApp в целом – самый популярный сервис во многих странах и в том числе в РФ. По популярности это сервис № 1. Как и у всех сервисов, конечно, у него есть определенные обязанности", – отметил Песков.

Так он прокомментировал слова зампредседателя комитета ГД по информполитике Антона Горелкина о том, что мессенджеру пора готовиться к уходу с российского рынка. По словам депутата, WhatsApp с большой долей вероятности подпадет под ограничения для программного обеспечения из недружественных стран. Его может заменить национальный мессенджер MAX.

В частности, функционал MAX будет включать верификацию через портал "Госуслуги", интеграцию с различными государственными сервисами, поддержку цифрового ID и электронной подписи. Парламентарий отмечал, что WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% россиян, а на втором месте по охвату находится мессенджер Telegram с 55%.

Читайте также


властьтехнологии

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика