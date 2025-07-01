Песков: Кремль придет в российский мессенджер, когда тот полноценно заработает

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Кремль начнет использовать российский мессенджер, когда тот полноценно заработает. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политик заверил, что сотрудники обязательно воспользуются всеми сервисами приложения, которые будут предлагаться. Представитель Кремля уточнил, что международные платформы должны соблюдать российское законодательство, чтобы работать в стране, а также отметил необходимость конкуренции в этом сегменте.

Ранее Владимир Путин подписал закон о создании многофункционального цифрового сервиса, включающего функции национального мессенджера. Презентация приложения состоится этим летом.

Кроме того, российский лидер поручил поддержать развитие отечественного сервиса, в том числе интегрировать его в государственные и банковские услуги. Доклад правительства по этому вопросу необходимо предоставить главе государства до 15 августа.