Депутат ГД Боярский: закон о нацмессенджере не нацелен на запрет зарубежных платформ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Принятый Госдумой закон, предполагающий создание национального мессенджера, не означает запрет иностранных платформ. Об этом в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025 заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Однако парламентарий обратил внимание на то, что многие иностранные ресурсы не выполняют требования российского закона в части локализации персональных данных пользователей.

"Насколько мы будем остро реагировать на эти нарушения, покажет время", – указал Боярский.

Депутат также отметил, что до сегодняшнего дня отношение к зарубежным платформам было более мягким, так как в стране не было альтернативы. Он объяснил, что Россия не могла оставить граждан без возможности общаться через иностранные ресурсы, к которым многие привыкли.

Госдума приняла закон о создании в России национального многофункционального цифрового сервиса 10 июня, а 18-го числа его одобрил Совфед.

Документом устанавливаются требования, которые должны выполняться владельцем сервиса и самой платформой. К примеру, компания-оператор должна быть зарегистрирована в РФ и иметь исключительные права на платформу. Сервис необходимо разработать на основе российского ПО, а число его активных пользователей должно превысить 500 тысяч человек.

Приложение будет выполнять функции мессенджера, с помощью которого также можно будет совершать звонки. Кроме того, там появится возможность размещения рекламы. Боярский уточнял, что платформа получит и образовательные чаты.

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев указывал, что ведомство уже занимается технической разработкой сервисов, которые войдут в состав мессенджера. Он напомнил, что компания VK уже вывела на рынок российский мессенджер MAX, который по своей функциональности сопоставим с иностранными конкурентами и не уступает им.

Большая презентация национального мессенджера состоится летом 2025 года, уточнил министр. При этом функционал для ведения каналов планируется запустить в начале осени текущего года. Позже с использованием дополнительных функций будет создана экосистема.

