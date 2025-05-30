Песков: России нужен свой мессенджер

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Кремль считает отличным появление в будущем национального мессенджера. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам политика, отечественный сервис должен успешно конкурировать с иностранными аналогами, которых очень много.

Ранее Владимир Путин предложил ограничить работу зарубежных IT-сервисов, которые заявили об уходе из России, но продолжают зарабатывать в стране, действуя при этом против ее интересов. Глава государства напомнил, что РФ никого не выгоняла, она создала максимально комфортные условия работы на отечественном рынке.

Глава Минцифры Максут Шадаев, комментируя слова Путина, сказал, что РФ можно подумать о поэтапном ограничении использования иностранных облачных сервисов, у которых есть российские аналоги. По его словам, из-за непростой экономической ситуации рассматриваются дополнительные стимулы роста спроса на отечественные решения.