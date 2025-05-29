В Минцифры допустили ограничение использования иностранных облачных сервисов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России можно подумать о поэтапном ограничении использования иностранных облачных сервисов, у которых есть российские аналоги. Об этом на Tadviser Summit заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Так он прокомментировал слова Владимира Путина об "удушении" иностранных IT-сервисов, которые действуют против России, но не до конца ушли с российского рынка.

"Президент сказал – будем душить. В целом я бы рассматривал это в более широком контексте. Понятно, что отрасль у нас очень быстрыми темпами развивается", – цитирует министра ТАСС.

Он указал на непростую экономическую ситуацию, текущую ключевую ставку и на то, что многие крупные заказчики "режут" себе IT-бюджеты. В этом случае рассматриваются дополнительные стимулы роста спроса на отечественные решения, пояснил Шадаев.

Ранее российский лидер призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в России. Он уточнил, что через эти площадки можно продавать что угодно, в том числе контрафактные товары.

При этом экономический суверенитет является основой всех других видов суверенитета страны, отмечал Путин и добавил, что молодые предприниматели и бизнес-сообщество внесли значительный вклад в возрождение сельского хозяйства, строительной отрасли и развитие современных сервисов.