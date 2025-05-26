Путин назвал экономический суверенитет основой безопасности России

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Экономический суверенитет является основой всех других видов суверенитета России. Такое мнение высказал Владимир Путин в рамках встречи с представителями деловых кругов.

Президент обратил внимание, что молодые предприниматели и бизнес-сообщество внесли значительный вклад в возрождение сельского хозяйства, строительной отрасли и развитие современных сервисов. По его словам, именно эти достижения повлекли за собой укрепление независимости России в ключевых сферах.

Вместе с тем лидер страны указал и на предпринимательскую роль, которая позволила укрепиться промышленному, технологическому и финансовому потенциалу всего государства.

В ходе встречи Путин также заявил, что российская экономика заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности, и сделал акцент на опережающие показатели в этой сфере за последние два года.

Президент уже ранее отмечал, что экономика РФ должна укрепляться, а рост инфляции, наоборот, снижаться до умеренного уровня. При этом Путин также указал и на недоработки в борьбе с инфляцией в стране, и на высокую эффективность кабмина, который пытается улучшить ситуацию.