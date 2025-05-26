Путин заявил, что экономика РФ стала 4-й в мире по паритету покупательной способности

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Российская экономика заняла четвертое место в мире по паритету покупательной способности, заявил Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов.

Такого результата, по словам лидера РФ, удалось достичь благодаря совместной работе коллективов предприятий и компаний из всех регионов страны. Также президент обратил внимание на опережающий рост отечественной экономики за последние два года.

"Вы знаете, в позапрошлом году 4,1%, а в прошлом 4,3%. Хороший показатель", – уточнил глава государства.

Вместе с тем Путин указал, что именно ежедневная работа отечественных предпринимателей прокладывает путь к процветанию бизнеса и в конечном счете к благополучию всего государства. Причем экономический суверенитет России способствует суверенитету страны в других сферах.

"Конечно, не могу не отметить тот вклад, который внес бизнес, в том числе молодое поколение предпринимателей, в развитие экономики России уже в 21-м веке: возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, целых секторов индустрии и современных сервисов, в укрепление нашего суверенитета, в том числе промышленного, технологического, финансового", – пояснил лидер.

Во время встречи президент также затронул тему ухода западных компаний с российского рынка. По его словам, некоторые покинули его не по своей воле, а под давлением политических элит, таким образом предав своих российских партнеров.

Однако Путин сделал акцент, что, в отличие от своих европейских коллег, американские компании продолжали поставлять и обслуживать медицинское оборудование в России.

"К сожалению, когда начали происходить известные события, некоторые западные компании начали отказывать нам не только в поставках оборудования, но даже в обслуживании этого оборудования медицинского. <...> европейские – многие соскочили", – сказал президент РФ.

По итогам 2024 года Россия вошла в топ–3 среди 91 страны по размеру торгового профицита, который составил 151 миллиард долларов. Лидером стал Китай с профицитом 991 миллиард долларов, на втором месте – ФРГ с 258 миллиардами долларов. В пятерку также вошли Ирландия (98 миллиардов долларов) и Нидерланды (89 миллиардов долларов).

Более того, у РФ ранее был повышен суверенный кредитный рейтинг. Он составил BBB+ со стабильным прогнозом, что подразумевает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта.