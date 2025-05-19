"Ведомости": Россия получила первый с начала СВО суверенный рейтинг за границей

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Китайское агентство China Chengxin International Credit Rating (CCXI) повысило суверенный кредитный рейтинг России. Это первая оценка, выданная иностранным агентством после начала СВО на Украине, пишет издание "Ведомости" со ссылкой на CCXI.

По данным СМИ, CCXI присвоило РФ рейтинг BBB+g со стабильным прогнозом, что подразумевает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта. До начала спецоперации издание присвоило стране рейтинг BBB-g, потом понизило его до BBg, а следом и вовсе отозвало его.

Российская экономика постепенно адаптируется к санкциям и демонстрирует устойчивость к потрясениям, а геополитические риски стабилизируются, уверены эксперты CCXI. Также власти РФ проводят осмотрительную финансовую и денежно-кредитную политику, поддерживают на достаточном уровне международные резервы и фонд национального благосостояния, что помогает обслуживать внешний долг.

Кроме того, Москва в полном объеме и в срок выполняет обязательства по государственному долгу, а сам долг находится на очень низком уровне. В это же время расширение военно-промышленных мощностей с начала СВО снизило энергетическую зависимость государства, что поможет позволить РФ постепенно восстановить гражданское развитие экономики.

Но в агентстве опасаются из-за риска дисбаланса спроса и предложения в РФ на фоне высоких государственных расходов, дефицита рабочей силы и усиливающегося давления инфляции. В будущем положительно на рейтинг государства могут повлиять: ослабление санкций, снижение геополитических рисков и более оптимистичные прогнозы экономического роста, чем ожидается сейчас.

Ухудшение экономических перспектив из-за возможной эскалации украинского кризиса, истощение фонда, изменения в системе обслуживания долга или потеря контроля над его управлением может привести к дефолту, а значит, и к снижению рейтинга, уверены специалисты.

Ранее заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявлял, что российская экономика не только адаптировалась к санкциям, но и научилась извлекать из них пользу, демонстрируя устойчивый рост на фоне экономических трудностей в Европе. По его словам, рецессия в Германии, замедление роста в Евросоюзе происходят на фоне стабильного развития и рекордно низкой безработицы в России.

