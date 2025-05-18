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18 мая, 13:37

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Замглавы АП России Орешкин: российская экономика адаптировалась к росту в условиях санкций

Орешкин констатировал способность экономики РФ развиваться в условиях санкций

Фото: depositphotos/SergeyNivens

Российская экономика не только адаптировалась к санкциям, но и научилась извлекать из них пользу, демонстрируя устойчивый рост на фоне экономических трудностей в Европе. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что российский бизнес подтверждает готовность к санкционному давлению. Орешкин назвал рассуждения Запада о кризисе экономики России оторванными от реальности, противопоставив им факты: рецессию в Германии, замедление роста в ЕС на фоне стабильного развития и рекордно низкой безработицы в России.

Ранее сообщалось, что Евросоюз подготовил 17-й пакет санкций против России. Его рассчитывают принять 20 мая. Глава евродипломатии Кая Каллас пока не раскрывает содержимое 17-го пакета санкций.

СМИ утверждают, что новые антироссийские санкции затронут примерно 150 танкеров теневого флота. Если они будут приняты, число судов, оказавшихся под ограничениями ЕС, возрастет до 300.

В ЕС согласовали очередной пакет санкций против РФ

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