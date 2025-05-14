Глава МИД Франции Барро: сенатор США Грэм участвует в подготовке санкций против РФ

14 мая, 15:22Политика
Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/JESSICA LEE
Франция и США, в частности американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), готовят масштабные антироссийские санкции. Об этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро рассказал BFMTV.
По мнению министра, действующие меры против России не достигают цели, в связи с чем требуются "разрушительные санкции". В его планах – полностью парализовать российскую экономику. Для обсуждения этой темы 15 мая в Турции состоится его встреча с Грэмом.
Ранее сообщалось, что послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России. Его согласование запланировано на 20 мая.
Также СМИ указывали, что у стран Евросоюза появились трудности в согласовании жестких мер в новом пакете санкций против России из-за разногласий. В частности, сомневаются Венгрия и Словакия.
Новые антироссийские ограничения, по данным СМИ, затронут примерно 150 танкеров теневого флота. Если они будут приняты, число судов, оказавшихся под ограничениями ЕС, возрастет до 300.
Западные СМИ заявили, что власти США утвердили новые санкции против России