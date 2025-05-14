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Франция и США, в частности американский сенатор Линдси Грэм (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), готовят масштабные антироссийские санкции. Об этом глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро рассказал BFMTV.

По мнению министра, действующие меры против России не достигают цели, в связи с чем требуются "разрушительные санкции". В его планах – полностью парализовать российскую экономику. Для обсуждения этой темы 15 мая в Турции состоится его встреча с Грэмом.

Ранее сообщалось, что послы ЕС утвердили 17-й пакет санкций против России. Его согласование запланировано на 20 мая.

Также СМИ указывали, что у стран Евросоюза появились трудности в согласовании жестких мер в новом пакете санкций против России из-за разногласий. В частности, сомневаются Венгрия и Словакия.

Новые антироссийские ограничения, по данным СМИ, затронут примерно 150 танкеров теневого флота. Если они будут приняты, число судов, оказавшихся под ограничениями ЕС, возрастет до 300.