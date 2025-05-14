Трамп не исключил новых санкций против России за помощь Ирану

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Американский лидер Дональд Трамп не исключает введения новых санкций против России за поддержку Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что предпочитает не думать об этом вопросе в данный момент, но вариант вторичных санкций есть.

По словам президента США, введенные против Ирана ограничения оказали значительное негативное влияние на экономику страны. Он выразил надежду, что иранское руководство сделает правильный выбор, подчеркнув, что ситуация предельно ясна.

Трамп дал понять, что Ирану не позволят получить ядерное оружие. США добьются этого любыми способами – через переговоры или силовое давление, сказал он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не боится новых санкций. Он отметил, что страна уже привыкла к ограничениям и научилась с ними жить.

При этом Еврокомиссия намерена принять 17-й пакет антироссийских санкций к 20 мая. Глава евродипломатии Кая Каллас также подчеркнула, что после завершения украинского конфликта с России не будут сняты санкции.