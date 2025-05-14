Фон дер Ляйен заявила, что 17-й пакет санкций ЕС против РФ коснется 189 танкеров

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Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза, который станет 17-м по счету, коснется 189 танкеров, перевозящих, как полагают в Брюсселе, российскую нефть под флагами различных стран. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила в социальной сети X.

По ее словам, новые ограничения должны нанести удар по российскому энергетическому экспорту. Это означает, что танкерам нельзя будет заходить в порты ЕС, а европейскому бизнесу запретят совершать транзакции с ними, пояснила глава Еврокомиссии.

По данным СМИ, послы ЕС уже утвердили 17-й пакет санкций против России. Согласование рестрикций главами МИД ЕС запланировано на 20 мая.

Журналисты ранее предупреждали, что новые антироссийские санкции затронут около 150 танкеров теневого флота. Отмечалось, что в случае их введения число судов, попавших под ограничения ЕС, возрастет до 300. Кроме того, под санкции подпадут 60 физических и юридических лиц.

СМИ также сообщали, что в 17-й пакет санкций войдут более 20 новых компаний, которые якобы помогают России в обходе ограничений. Помимо этого, пакет, по данным журналистов, предполагает запрет экспорта ряда химикатов и комплектующих.

