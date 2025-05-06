Financial Times: в 17-й пакет санкций ЕС против РФ войдут более 20 новых компаний

Фото: depositphotos/paulgrecaud

В 17-й пакет антироссийских санкций Евросоюза войдут более 20 новых компаний, которые якобы помогают РФ в обходе ограничений. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

"17-й пакет санкций затрагивает более 20 новых компаний <...> Около десятка находятся в третьих странах, в том числе ОАЭ, Турции, Сербии, Вьетнаме и Узбекистане", – говорится в публикации.

Ограничения впервые коснутся компании из Вьетнама за якобы содействие российской стороне, отметили журналисты. Помимо этого, новый санкционный пакет предполагает запрет экспорта в РФ ряда химикатов и комплектующих.

При этом, по данным издания, в 17-м пакете санкций ЕС предлагается продлить освобождение от ограничений для российского проекта "Сахалин-2" до июня следующего года.

Ранее сообщалось, что новые антироссийские санкции, которые собирается предложить Еврокомиссия, затронут примерно 150 танкеров теневого флота. Если санкции будут приняты, число судов, оказавшихся под ограничениями ЕС, возрастет до 300. Кроме того, по информации СМИ, под санкции также подпадут 60 физических и юридических лиц.