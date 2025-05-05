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05 мая, 18:15

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Президенту Словакии Пеллегрини передана петиция о референдуме по отмене санкций против РФ

Активисты в Словакии подали петицию о референдуме об отмене санкций против РФ

Фото: 123RF/sylv1rob1

Активисты из внепарламентского Словацкого движения возрождения передали в канцелярию президента Словакии Петера Пеллегрини петицию с просьбой объявить в стране референдум об отказе от антироссийских санкций. Об этом сообщает TASR.

По информации агентства, под петицией удалось собрать почти 400 тысяч подписей.

В свою очередь, представители администрации Пеллегрини подчеркнули, что канцелярия президента будет работать со списками петиции "в полном соответствии с законом".

Ранее председатель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса также сообщал, что активисты передали Пеллегрини петицию с призывом провести референдум об отмене санкций против России. Алекса подчеркнул, что активисты смогли собрать более 450 тысяч подписей при необходимых 350 тысячах.

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Сюжет: Санкции
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