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Словацкие активисты передали президенту страны Петеру Пеллегрини петицию с призывом провести референдум об отмене санкций против России. Об этом сообщил председатель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса.

"Нас как словацкий народ не интересуют политические игры, нас интересует то, чтобы сырье покупалось по разумной цене и торговля продолжалась так, как это было до этого", – приводит слова Алексы РИА Новости.

Председатель гражданского объединения также подчеркнул, что активисты смогли собрать более 450 тысяч подписей при необходимых 350 тысячах.

Ранее сельхозпроизводители ЕС выступили против новых заградительных пошлин на российские удобрения. В объединении профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca назвали последствия пошлин катастрофическими.

Комментируя данную ситуацию, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что жителей ЕС будут кормить червями из-за санкций против РФ.

Он пояснил, что рестрикции привели к тому, что Евросоюзу пришлось разрешить использование в пищевой промышленности порошка, который состоит из личинок желтого мучного червя – хрущака.