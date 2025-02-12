Фото: пресс-служба нижней палаты парламента

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что в результате антироссийских санкций Евросоюзу пришлось разрешить использование в пищевой промышленности порошок, который состоит из личинок желтого мучного червя – хрущака. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Вместо того чтобы помогать местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками. И накормить ими людей. Как говорится, ничего личного, просто бизнес", – отметил парламентарий.

По его словам, порошок из червей в Евросоюзе называют альтернативным источником белка, хотя его употребление способно привести к серьезным болезням.

"Личинки Урсулы. Бежавшие в Европу релоканты и иноагенты скоро узнают, какой он на вкус – мучной хрущак", – заключил Володин.

Ранее сообщалось, что Евросоюз намерен увеличить до 100% пошлины на российские удобрения. На первом этапе, который продлится до 1 июля, к текущему проценту (6,5%) прибавят 40–45 евро за тонну.

Ожидается, что в 2026–2027 годах увеличение составит 60–95 евро. Рост до 100%, или 325–430 евро, запланирован к июлю 2028 года. Цель увеличения пошлин – диверсификация поставок и снижение уязвимости в случае ограничений импорта со стороны России и Белоруссии.

В то же время сельхозпроизводители ЕС выступили против новых заградительных пошлин на российские удобрения. В объединении профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca назвали последствия пошлин катастрофическими.

Там также обратили внимание на то, что европейским фермерам не дают никаких гарантий того, что дефицит удобрений будет компенсирован с помощью увеличения их внутреннего производства по конкурентноспособным ценам.