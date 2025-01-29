Сельхозпроизводители ЕС выступили против новых пошлин на удобрения РФ

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Сельхозпроизводители ЕС выступили против новых заградительных пошлин, которые Еврокомиссия планирует ввести на российские удобрения. Об этом говорится на сайте объединения профсоюзов европейских сельхозпроизводителей Copa и Cogeca.

"Последствия для сельхозпроизводства, конкурентоспособности, выручки фермеров будут катастрофическими", – подчеркнули в объединении.

Там также обратили внимание на то, что европейским фермерам не дают никаких гарантий того, что дефицит удобрений будет компенсирован с помощью увеличения их внутреннего производства по конкурентноспособным ценам. Предлагаемые меры приведут к росту цен на удобрения на 40–45 евро за тонну, что "окажет дополнительное финансовое давление на работу фермеров".

Ранее Еврокомиссия утвердила предложение о введении пошлин на некоторые сельскохозяйственные продукты из России и Белоруссии, а также на ряд азотных удобрений. В 2023 году сельскохозяйственные продукты, затронутые новыми пошлинами, составляли лишь 15% сельскохозяйственного импорта из России.

После принятия предложения Еврокомиссии весь сельскохозяйственный импорт из РФ будет облагаться тарифами Евросоюза. При этом пошлины ЕС не затронут российский экспорт в третьи страны через территорию сообщества.