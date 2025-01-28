Глава Евродипломатии Каллас: ЕС решил запретить поставки Xbox и PlayStation в РФ

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Игровые консоли Xbox и PlayStation могут запретить поставлять в Россию в рамках новых санкций Евросоюза. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на главу Евродипломатии Каю Каллас.

Политик указала, что в РФ приставки якобы используются для управления дронами. Также в список войдут поставки отдельных химикатов и ограничения на импорт российского сжиженного природного газа.

В свою очередь, глава Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр Яша Хаддажи рассказал РБК, что в ЕС нет ни одной страны – производителя игровых консолей. Эксперт пояснил, что поставляемые в Россию игровые приставки даже не проходят транзитом через Евросоюз. Поэтому Хаддажи считает, что такое заявление либо показывает полное отсутствие понимания индустрии видеоигр, либо является очередной "пустой жестикуляцией".

Ранее Каллас подтвердила, что ЕС согласовал продление экономических антироссийских санкций на полгода. В Кремле это расценили как противоречие международному праву. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что все больше жителей ЕС понимают, что ограничения против РФ наносят удар по самой Европе.