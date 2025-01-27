Глава дипломатии ЕС Каллас подтвердила продление санкций против России

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Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев, передает РИА Новости.

Ранее Венгрия угрожала заблокировать продление санкций из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины по решению Киева.

Однако позже глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что страна будет принимать решение по вопросу продления санкций на основании того, получит ли государство гарантии энергетической безопасности от Еврокомиссии.

Кроме того, журналисты писали, что ЕК намерена продолжать вести с Украиной переговоры по поставкам газа в Европу по территории страны. В этот процесс могут быть включены Венгрия и Словакия.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указывал, что антироссийские санкции продлят, если Украина вернет транзит газа и прекратит атаковать "Турецкий поток". Еще одним условием политик назвал "гарантии, что то безобразие, которое сделали с газом, не повторилось с нефтью", поскольку она тоже идет через Украину.