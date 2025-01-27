Сийярто: Венгрия проголосует по санкциям против РФ с учетом гарантий ЕК

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Венгрия будет принимать решение по вопросу продления антироссийских санкций на заседании Евросоюза на основании того, получит ли государство гарантии энергетической безопасности от Еврокомиссии. Об этом заявил глава министерства иностранных дел страны Петер Сийярто, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Дипломат подчеркнул, что к настоящему моменту стало ясно, что санкции, введенные против России, "потерпели грандиозный провал". По его мнению, рестрикции также привели к значительному ущербу для стран Европы и в частности для Венгрии.

"Параллельно Украина продолжает предпринимать шаги, угрожающие энергетической безопасности Венгрии и Центральной Европы. Так больше продолжаться не может!" – высказался министр.

При этом Еврокомиссия (ЕК) намерена продолжать вести с Украиной переговоры по поставкам газа в Европу по территории страны. Кроме того, в этот процесс могут быть включены Венгрия и Словакия, выяснило агентство Reuters. Журналисты сослались на соответствующее заявление ЕК.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указывал, что антироссийские санкции продлят, если Украина вернет транзит газа и прекратит атаковать "Турецкий поток". Еще одним условием политик назвал "гарантии, что то безобразие, которое сделали с газом, не повторилось с нефтью", поскольку она тоже идет через Украину.

