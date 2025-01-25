Захарова назвала угрозы Туска Орбану "западной демократией"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на угрозы премьер-министра Польши Дональда Туска венгерскому премьеру Виктору Орбану, назвав их "западной демократией". Свое мнение она высказала в телеграм-канале.

Туск пригрозил Орбану последствиями в случае, если тот заблокирует новые санкции Евросоюза против РФ.

Премьер Венгрии ранее пожаловался, что действия Киева и Вашингтона угрожают Европе новым энергетическим кризисом. Он пояснил, что Украина перекрыла трубопровод, по которому газ поступал в Венгрию, а США ввели санкции, вызвавшие рост цен на энергоносители в европейских странах.

Кроме того, он предположил, что антироссийские санкции продлят, если Украина вернет транзит газа и прекратит атаковать "Турецкий поток", угрожая транзиту нефти. По словам политика, Киев не должен "нападать всякими полулегальными и легальными военными средствами" на тот маршрут, через который поступает газ.

