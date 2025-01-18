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Действия Киева и Вашингтона угрожают Европе новым энергетическим кризисом, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе своего визита в Белград.

"Украинцы перекрыли трубопровод, по которому газ поступал в Венгрию, а американская администрация ввела санкции, которые вызвали рост цен на энергоносители в Европе. Европа стремительно приближается к новому энергетическому кризису", – цитирует венгерского премьера ТАСС.

Кроме того, Орбан подчеркнул, что теперь Венгрия и Сербия считают своей задачей обеспечить безопасность газопровода "Турецкий поток", по которому в Европу поступает российский газ.

Девять украинских беспилотников атаковали компрессорную станцию "Русская", которая обеспечивает подачу газа по "Турецкому потоку", в Гай-Кодзоре в Краснодарском крае 11 января. Целью атаки киевского режима было прекращение поставок газа в европейские страны, подчеркнули в Минобороны РФ. Однако российские подразделения ПВО успешно сбили все дроны.

Все последствия падения осколков были оперативно устранены дежурными расчетами по аварийному реагированию ПАО "Газпром". Специалисты также восстановили оборудование. Компрессорная станция осуществляет подачу газа в "Турецкий поток" в штатном режиме.

