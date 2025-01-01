Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Прекращение подачи газа в Европу через Украину будет иметь тяжелые последствия для стран Евросоюза, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

Однако последствия не коснутся России, обратил внимание он в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (входит в Meta, признанную экстремистской организацией и запрещенную в РФ).

О том, что подача газа в Европу прекращена, стало известно 1 января. "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что страна планирует остановить транзит российского газа в Европу утром 1 января в связи с завершением соответствующего соглашения. Договор был заключен в 2019 году на пять лет.

Ранее Фицо обвинил украинского президента Владимира Зеленского в умышленной блокировке газа. Он также пригрозил Киеву остановкой поставок электроэнергии.

Владимир Путин сообщил, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу и это может произойти мгновенно. Он подчеркнул, что российская сторона всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.