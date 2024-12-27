Фицо пригрозил оставить Киев без электричества при остановке транзита газа

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине остановкой поставок электроэнергии, если Киев прекратит транзит российского газа через свою территорию. Об этом он заявил в видеообращении, сообщает РИА Новости.

"После 1 января мы оценим ситуацию и варианты ответных мер против Украины. Если это будет неизбежно, то остановим поставки электрической энергии, в которой Украина безотлагательно нуждается при перебоях на сети, либо договоримся о другом методе", – сказал он.

Фицо добавил, что прекращение транзита газа из России через Украину обойдется ЕС в 120 миллиардов долларов в 2025–2026 годах. По его словам, это приведет к дальнейшему росту цен на газ, что еще сильнее ослабит экономику Европы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что страна планирует остановить транзит российского газа в Европу утром 1 января в связи с завершением соответствующего соглашения. Договор был заключен в 2019 году на пять лет.

Между тем во время визита в Россию Фицо указал, что его поездка стала реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев против любого транзита газа через Украину. Путин же подтвердил готовность России продолжить поставлять газ Западу, уточнил Фицо.

Словацкий премьер также обвинил Зеленского в умышленной блокировке газа. Он назвал абсурдом все требования украинского президента по этому вопросу.

