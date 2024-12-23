Песков назвал сложной ситуацию с поставками российского газа в Европу

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Ситуация с поставками российского газа в Европу транзитом через Украину сложная и требует повышенного внимания, рассказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, есть ли у российской стороны возможность поставлять газ в Словакию после окончания транзита через Украину, политик сказал, что "об этом-то и ведется речь".

"Вы же слышали заявление украинской стороны, и вы знаете о позиции тех европейских стран, которые продолжают покупать российский газ и которые считают это необходимым для нормальной работы своей экономики", – сказал Песков, обратившись к представителям СМИ.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что страна планирует остановить транзит российского газа в Европу утром 1 января в связи с завершением соответствующего соглашения. Договор был заключен в 2019 году на пять лет.

Между тем во время визита в Россию премьер Словакии Роберт Фицо указал, что его поездка стала реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев против любого транзита газа через Украину. Тем не менее Владимир Путин подтвердил готовность России продолжить поставлять газ Западу, уточнил Фицо.

Словацкий премьер также обвинил Зеленского в умышленной блокировке газа. Он назвал абсурдом все требования украинского президента по этому вопросу.