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Транспортные номинации на прокачку газа из России через Украину на 1 января 2025 года оказались нулевыми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные "Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины" (ОГТСУ).

Так, номинации на транспортировку газа через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области на 1 января снизились до нуля по сравнению с предыдущими сутками. Подобный сценарий оставляет все меньше шансов на достижение договоренностей по продолжению транзита.

Нулевыми оказались в том числе и заявки по транспортировке газа из Украины в направлении Словакии и Молдавии. Чуть позже на сайте ОГТСУ могут появиться обновленные финальные заявки, однако вероятность их изменения все меньше.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что страна планирует остановить транзит российского газа в Европу утром 1 января в связи с завершением соответствующего соглашения. Договор был заключен в 2019 году на пять лет.

Словацкий премьер Роберт Фицо обвинил украинского президента Владимира Зеленского в умышленной блокировке газа. Он также пригрозил Киеву остановкой поставок электроэнергии.

Владимир Путин сообщил, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу и это может произойти мгновенно. Он подчеркнул, что российская сторона всегда выступала за деполитизацию экономических вопросов и не препятствовала поставкам газа в Европу.