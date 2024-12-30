Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Греция может потерять средства при отказе от российского газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Афинах Андрея Маслова.

"Греческое правительство постоянно публично акцентирует задачу по отказу от российского газа. Не берусь судить, насколько это возможно. Афины попытались было заменить российские поставки более дорогостоящим СПГ из других стран, но это обернулось взрывным ростом цен на топливо", – сказал он.

По словам диппредставителя, на российский газ в греческом энергобалансе в этом году пришлось около 60%. США, в свою очередь, поставили перед Европой задачу отказаться от энергоресурсов из РФ к 2027 году, ради чего в Александруполисе был возведен СПГ-терминал.

"Ввод в эксплуатацию терминала в городе Александруполис, как видите, не сильно повлиял на общую ситуацию. С момента его запуска греческая сторона терминалом не воспользовалась, СПГ через него закупал только болгарский оператор "Булгаргаз", – указал посол.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что страна планирует остановить транзит российского газа в Европу утром 1 января в связи с завершением соответствующего соглашения. Договор был заключен в 2019 году на пять лет.

Между тем во время визита в Россию премьер Словакии Роберт Фицо указал, что его поездка стала реакцией на слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Киев против любого транзита газа через Украину. Владимир Путин же подтвердил готовность России продолжить поставлять газ Западу, уточнил Фицо.

Словацкий премьер также обвинил Зеленского в умышленной блокировке газа. Он назвал абсурдом все требования украинского президента по этому вопросу.

