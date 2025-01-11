Россия стала вторым главным поставщиком газа в Испанию в 2024 году

Фото: 123RF/gcalin

Россия стала вторым по объемам поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в период с января по ноябрь 2024 года. Об этом сообщается на сайте испанской энергетической компании Enagás.

За 11 месяцев Испания закупила у РФ эквивалент 72 360 ГВт*ч СПГ (21,3% от общего количества). Таким образом Россия стала второй после Алжира страной по объемам импорта поставок топлива в Испанию. По данным компании, на третьем месте располагаются США.

1 января "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществлялась.

Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, геополитическая подоплека такого шага видна на поверхности, а главным бенефициаром стали США.