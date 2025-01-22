Глава ЕК фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от российских энергоресурсов

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза отказаться от российских энергоресурсов, несмотря на цены. Такое заявление она сделала, выступая перед депутатами Европарламента, сообщает РИА Новости.

По словам фон дер Ляйен, цены на энергоносители в Европе по-прежнему структурно выше, чем в США и Китае, и существенно различаются по странам ЕС.

"Поэтому мы должны их сбить, пока мы завершаем отказ от российского ископаемого топлива. Обе цели важны – их следует достичь", – пояснила глава ЕК и добавила, что все это станет частью нового энергетического плана, который представят в феврале.

Ранее фон дер Ляйен признала, что отказ ЕС от энергоресурсов России привел к резкому и значительному повышению цен на энергию в европейских странах. Она отметила, что домохозяйства и предприятия столкнулись с "заоблачными расходами" на энергию, и счета для многих еще не снизились.

Кроме того, Греция может потерять средства при отказе от российского газа, подчеркнул посол РФ в Афинах Андрей Маслов. С его слов, Греция попыталась заменить поставки из России более дорогостоящими из других стран, однако это закончилось "взрывным" ростом цен на топливо.