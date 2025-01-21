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Германия должна возобновить работу "Северного потока" и наладить импорт российской нефти на нефтеперерабатывающий завод в Шведте, чтобы вернуть конкурентоспособные цены на энергоносители. Об этом заявила депутат Бундестага Севим Дагделен.

Таким образом политик прокомментировала статью немецкого издания Berliner Zeitung о том, что антироссийские санкции бьют по экономике Германии, вследствие чего сотрудникам завода в Шведте грозит безработица.

"Безумие должно быть остановлено. Наконец, нам снова нужны конкурентоспособные цены на энергоносители благодаря открытию "Северного потока – 2", – цитирует Дагделен "Газета.ру".

Дагделен уже призывала немецкие власти запустить подачу российского газа по сохранившейся нитке трубопровода после прекращения транзита через Украину. Она заявила, что Киев, прекратив поступление газа из РФ в Европу, еще выше поднял цены на энергоносители, тогда как власти ФРГ и Евросоюз "радостно наблюдают" за разрушением европейской промышленности.

Между тем кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель пообещала возобновить работу газопровода "Северный поток" в случае прихода к власти ее фракции.

Однако Россия не получала сигналов о готовности Германии возобновить работу сохранившейся ветки "Северного потока – 2" после того, как был остановлен транзит газа через Украину, заявляли в МИД РФ.