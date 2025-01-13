Британский политик Кертен призвал снова запустить "Северный поток – 2"

Фото: depositphotos/maristos

Уцелевшую после подрыва газопроводов ветку "Северного потока – 2" нужно повторно запустить. С таким призывом выступил лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен, пишет RT.

Как отметил политик на своей странице в соцсети X, Великобритания могла бы вновь покупать российский газ.

"Давайте вновь покупать хороший <…> газ у наших друзей из России", – сказал Кертен.

Ранее депутат Бундестага Севим Дагделен призвала немецкие власти запустить подачу российского газа по сохранившейся нитке трубопровода "Северный поток – 2" после прекращения транзита через Украину.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Позже Швеция отказалась от расследований инцидента. Аналогичным образом поступила и Дания.

В свою очередь, Германия заявила, что продолжит расследование. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов. Кроме того, ведомству удалось установить личности еще двух подозреваемых в подрывах "Северных потоков".