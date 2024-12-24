Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала причастных к взрывам на "Северных потоках"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль предположила, что к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" могут быть причастны Великобритания, Норвегия, Украина и Польша. Ее слова передает РИА Новости.

Так экс-глава МИД Австрии ответила на вопрос одного из участников презентации ее книги "Реквием по Европе" в библиотеке имени Маяковского в Санкт-Петербурге, который спросил, кто может быть причастен к взрывам на "Северных потоках".

Она также вспомнила детективы Агаты Кристи, где иногда, по словам Кнайсль, в одной комнате оказывалось "слишком много подозреваемых".

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Позже Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что подрыв не был направлен против ее интересов. Аналогичным образом поступила и Дания.

Однако Германия заявила, что продолжит расследование. В августе этого года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов. Кроме того, ведомству удалось установить личности еще двух подозреваемых в подрывах "Северных потоков".

