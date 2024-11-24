Депутат Бундестага Ротфусс призвал восстановить "Северные потоки"

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Германия должна стремиться к нормализации отношений с Россией. Этот процесс должен включать восстановление "Северных потоков", заявил в беседе с ТАСС депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Райнер Ротфусс.

"Германия должна стремиться к нормализации отношений с Россией, снятию всех санкций, возвращению к дипломатии и экономическим связям, включая восстановление "Северных потоков", – сказал парламентарий.

Он также добавил, что именно такого курса придерживается его партия.

При этом Ротфусс призвал как можно скорее инициировать в федеральном парламенте Германии расследование ошибок, из-за которых был допущен подрыв газопровода. Он предположил, что на выборах 23 февраля его фракция и "Союз Сары Вагенкнехт" смогут преодолеть планку в 25% голосов.

"Тогда в Бундестаге начнутся первые шаги по расследованию", – подчеркнул он.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Спустя время Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что подрыв не был направлен против ее интересов. Аналогичным образом поступила и Дания.

В свою очередь, Германия заявила, что продолжит расследование. В августе 2024 года Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, которого подозревают в причастности к подрывам трубопроводов.