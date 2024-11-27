Welt: диверсанты разместили не менее шести бомб на "Северных потоках"

Фото: welt.de

Диверсанты разместили как минимум шесть бомб на четырех нитях газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" для последующего подрыва, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Welt.

При этом ранее эксперты из Польши нашли следы тротила в пробах воды с места подрыва "Северных потоков". Для этого сотрудники Военного технологического университета в Варшаве получили пробы воды и взвеси со дна Балтийского моря.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Позже Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что подрыв не был направлен против ее интересов. Аналогичным образом поступила и Дания.

Однако Германия заявила, что продолжит расследование. В августе этого года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов.