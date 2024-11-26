RMF24: следы тротила обнаружены на месте подрыва "Северных потоков"

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Эксперты из Польши обнаружили следы тротила на месте подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на радиостанцию RMF24.

По данным СМИ, сотрудники Военного технологического университета в Варшаве получили пробы воды из района взрыва газопровода, а также пробы взвеси со дна моря. В ходе исследования ученые должны были определить, находились ли в компонентах отравляющие и взрывчатые вещества.

В результате специалисты не нашли остатков химоружия, которое присутствовало во многих местах Балтийского моря со времен Второй мировой войны, однако в трех образцах обнаружили следы тротила, говорится в материале.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Позже Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что подрыв не был направлен против ее интересов. Аналогичным образом поступила и Дания.

Однако Германия заявила, что продолжит расследование. В августе этого года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов.

В свою очередь, депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" Райнер Ротфусс призвал восстановить "Северные потоки" и нормализовать отношения с Россией.