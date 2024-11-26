Песков заявил, что не слышал о желании "Газпрома" продать "Северный поток – 2"

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В Кремле не слышали информации о том, чтобы "Газпром" хотел продать "Северный поток – 2" американским инвесторам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал новости о том, что американский инвестор Стивен Линч хочет купить "Северный поток – 2".

"Я не слышал, чтобы все акционеры выступили за то, чтобы выставить на торги этот объект критической энергетической инфраструктуры. Не слышал также, что российская сторона в лице "Газпрома" хотела бы его продать", – сказал Песков.

Ранее инвестор из американского штата Майами Стивен Линч рассказал, что планирует поучаствовать в аукционе по продаже подорванного трубопровода "Северный поток – 2", если он будет выставлен на торги. По его мнению, если США получат газопровод, то они смогут влиять на Россию во время переговоров о завершении конфликта на Украине.

По данным СМИ, инвестор рассчитывает на дешевую покупку трубопровода, стоимость которого оценивается примерно в 11 миллиардов рублей.