Песков в ответ на слова Трампа о "Северном потоке – 2" заявил, что газопровод достроен

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Все нитки газопровода "Северный поток" были достроены. На этом фоне слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об уничтожении "Северного потока – 2" еще на стадии строительства представляются малопонятными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом одна из ниток газопровода остается целой и готова к запуску в любой момент, подчеркнул представитель Кремля, напомнив, что об этом уже говорил Владимир Путин.

Песков отметил, что понять, что именно имел в виду Трамп, очень трудно. В связи с этим он предложил обратиться за разъяснениями "в предвыборный штаб этого кандидата".

Комментируя высказывания Трампа, Песков также указал, что в Кремле не понимают, зачем мешать сотрудничеству России и Китая, поскольку оно не направлено против третьих стран. При этом, по его словам, взаимодействие двух государств носит "особый, привилегированный характер", представляя собой стратегическое партнерство.

Пресс-секретарь президента России также обратил внимание, что российско-китайское сотрудничество направлено только на интересы народов этих двух стран.

По словам представтеля Кремля, экстравагантные заявления кандидатов на пост амерканского лидера можно объяснить "предвыборной горячкой" вышедшей на финишную прямую политической гонки.

Вместе с тем претенденты на должность президента США высказываются излишне эмоционально, позволяя себе оскорбления в адрес друг друга. Такое поведение не соответствует политической культуре России, обратил внимание Песков.

Ранее Трамп, отвечая на критику о его якобы дружбе с Россией, подчеркнул, что именно он добился приостановки строительства газопровода "Северный поток – 2". Он также назвал всех, кто выступает с подобными заявлениями, больными.

Вместе с тем политик заявлял о своем желании "разъединить" РФ и КНР. В беседе с телеведущим Такером Карлсоном он указал, что к их сближению привели действия нынешнего президента США Джо Байдена.