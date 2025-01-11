Кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель хочет возобновить работу "Северного потока"

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Партия "Альтернатива для Германии" планирует возобновить работу газопровода "Северный поток" в случае прихода к власти. Об этом заявила кандидат в канцлеры ФРГ от этой партии Алис Вайдель в интервью телеканалу NTV.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были выявлены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

Позже Швеция отказалась от расследований инцидента, заявив, что подрыв не был направлен против ее интересов. Аналогичным образом поступила и Дания.

Однако Германия заявила, что продолжит расследование. В августе 2024 года Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам газопроводов. Кроме того, ведомству удалось установить личности еще двух подозреваемых в подрывах "Северных потоков".

