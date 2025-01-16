Госдеп США: Украина никогда не возобновит транзит российского газа

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Украинская сторона никогда не возобновит транзит российского газа через свою территорию. С таким заявлением выступил помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

"Я убежден, что обратного пути не существует", – цитирует чиновника РИА Новости.

Пайетт утверждает, что в Европе на сегодняшний день наблюдается "конец зависимости" от энергетики РФ. Это приведет к росту собственной индустрии СПГ в Соединенных Штатах, добавил он.

1 января "Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию страны более не осуществлялась.

Москва считает Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину.

Вместе с тем Владимир Путин заявлял, что Россия готова организовать поставку газа в Европу через Польшу. По его словам, российская сторона не препятствовала поставкам газа в европейские страны.