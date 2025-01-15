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США выступают за полный отказ стран Евросоюза от экспорта российского газа, несмотря на стремление нескольких европейских государств сохранить эти поставки. Об этом заявил помощник госсекретаря по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт.

"Словакия, Венгрия, Австрия – по сути, вот о ком вы говорите. Я считаю, что в конечном счете это является вопросом Брюсселя. Решение было четко принято в Брюсселе, чтобы свести к нулю (поставки российского газа. – Прим. ред.) к 2027 году", – цитирует Пайетта РИА Новости.

Одновременно с этим помощник госсекретаря признал, что США по-прежнему экспортируют 20% всего ядерного топлива из России. В связи с этим, по его словам, потребуется время, чтобы выстроить "нероссийскую цепочку поставок материалов для ядерного топлива".

"Газпром" лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита в Европу через Украину 1 января. С 08:00 подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществлялась.

В Москве считают Вашингтон и Киев ответственными за прекращение транзита российского газа через Украину. Как заявили в МИД РФ, геополитическая подоплека такого шага видна на поверхности.

Помимо этого, "Газпром" также ограничил поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать долг.

Поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза, отметил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.