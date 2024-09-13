Эксперт Гривач: рост цен на газ в Молдавии вызван поведением Кишинева

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Стоимость газа в Молдавии выросла в 3–4 раза и достигла уровня в 750–900 долларов за тысячу кубометров. Такой рост спровоцировало поведение правительства страны в вопросах погашения долга перед "Газпромом", заявил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

В 2021 году Россия разрешила очередное продление контракта с Молдавией, но при условии выплаты задолженности в размере более 700 миллионов долларов. В ответ Кишинев объявил о проведении аудита и проверке суммы выплат за 30 лет для "подтверждения долга" перед Москвой.

По итогам проверки молдавские власти заявили о готовности выплатить лишь 8,6 миллиона долларов. В данный момент правительство Молдавии констатировало тупик в переговорах, обвиняя во всем Россию.

"Молдавское правительство в вопросах погашения долга повело себя нечистоплотно. Какие с этими людьми могут быть конструктивные и содержательные переговоры? Аудит долга провели со всеми мыслимыми и немыслимыми нарушениями, "Газпром" его не акцептовал и ждет погашения долга", – цитирует Гривача РИА Новости.

По словам эксперта, правый берег Молдавии традиционно потреблял около одного миллиарда кубометров газа в год. Сейчас из-за роста цен спрос упал примерно на 30%, добавил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз (ЕС) готов отказаться от российского природного газа, поставляемого транзитом через Украину. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон указала, что сейчас ЕС получает 18% газа из РФ, в то время как в 2021 году эта цифра составляла 45%. По ее словам, Евросоюз хорошо подготовился к завершению контракта между Россией и Украиной, который истекает в конце года.