В ЕС заявили о готовности отказаться от транзита российского газа

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Евросоюз (ЕС) готов отказаться от российского природного газа, который поставляется транзитом через Украину, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

"Я знаю, что цифры все еще впечатляющие. Но в целом сейчас ЕС получает 18% газа из России, в то время как в 2021 году эта цифра составляла 45%", – цитирует ее ТАСС.

Симсон уточнила, что Евросоюз хорошо подготовился к завершению контракта между РФ и Украиной, который истекает в конце 2024 года. Киев заявлял, что не будет его продлевать.

Ранее стало известно, что ЕС ведет переговоры с европейскими странами и Украиной о продлении соглашения о транзите газа на 2025 год. В частности, Киеву и Кишиневу удалось достичь соглашения о поставках газа из РФ.

